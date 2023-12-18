***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 13:18
***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226423
BIST
'
16:287.889
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -104,88
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:2829,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0809
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:2831,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1487
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:281.891,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.891,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:26
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.543.571
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.612.949
|% 9,93
|
|ORMA
|137,30
|5.361.153
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.780.132
|% -10,00
|
|CATES
|55,00
|633.808.694
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.904.556
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.803.490
|% -9,83
|
|KONKA
|48,12
|363.601.258
|% -9,55
|
|ISCTR
|24,72
|5.638.007.056
|% 1,39
|
|THYAO
|248,30
|4.863.385.035
|% -1,95
|
|YKBNK
|21,58
|3.044.979.248
|% -0,28
|
|EREGL
|42,38
|2.849.516.424
|% 1,15
|
|AKBNK
|39,54
|2.832.512.162
|% 1,13
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.803.490
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,72
|5.638.007.056
|% 1,39
|
|YKBNK
|21,58
|3.044.979.248
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,43
|815.910.666
|% 0,27
|
|MOBTL
|4,66
|404.633.519
|% -9,34
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0531
|29,0633
|% 0,29
|
|Euro
|31,7570
|31,7699
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,6904
|36,8744
|% 0,19
|
|Frank
|33,3644
|33,5654
|% 0,64
|
|Riyal
|7,7227
|7,7615
|% 0,27
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|954,43
|957,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,02
|1.189,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,07
|2.024,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:26
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16:41XU100
Endeks 7, 889 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 57, 262.00 milyon TL de
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16:41DMRGD
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 310, 694 adet işlem
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16:40KLMSN
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 332, 295 adet işlem
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16:39SKYMD
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 903, 208 adet işlem
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16:38KZGYO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 201, 322 adet işlem