***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 12:17
***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259591
BIST
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13:158.815
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -13,24
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:1532,3033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1762
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:1535,2580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1400
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:152.238,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,76
|Açılış
|: 2.238,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:15
|PKART
|76,50
|31.384.350
|% 9,99
|
|BURVA
|136,10
|10.527.388
|% 9,94
|
|SANEL
|28,98
|16.635.824
|% 9,94
|
|IZINV
|58,20
|22.746.590
|% 9,92
|
|BASCM
|17,80
|6.791.020
|% 9,74
|
|FONET
|28,08
|49.764.836
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.718.571
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|153.486.192
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|303.719.705
|% -9,94
|
|VRGYO
|51,70
|173.687.639
|% -9,14
|
|DOAS
|321,25
|3.137.820.769
|% 7,26
|
|TUPRS
|167,30
|2.858.474.204
|% 2,64
|
|THYAO
|270,00
|2.385.115.182
|% -0,09
|
|ALVES
|56,85
|1.879.483.402
|% -6,42
|
|PATEK
|166,50
|1.609.429.011
|% 2,02
|
|ZOREN
|5,33
|962.943.730
|% 3,90
|
|EKGYO
|10,70
|766.596.718
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,30
|1.299.765.308
|% 1,18
|
|TSPOR
|1,55
|77.402.776
|% -3,73
|
|AKFGY
|2,54
|112.841.090
|% -3,79
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2988
|32,3033
|% 0,55
|
|Euro
|35,2501
|35,2580
|% 0,40
|
|Sterlin
|41,9077
|42,1178
|% 0,77
|
|Frank
|37,2341
|37,4208
|% 0,75
|
|Riyal
|8,7759
|8,8199
|% 0,74
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,11
|% 0,66
|
|Platin
|917,20
|923,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,33
|1.070,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,14
|86,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,87
|2.156,14
|% 0,66
|