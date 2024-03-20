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***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

20.03.2024 16:39
***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [VRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

VRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260612


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EMNIS 248,60 4.250.563 % 10,00  
KSTUR 8.635,00 8.525.700 % 10,00  
EMKEL 16,29 85.880.878 % 9,99  
IZINV 61,15 117.707.946 % 9,98  
YAPRK 451,75 376.679.295 % 9,98  
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Dolar 32,3858 32,3912 % 0,13  
Euro 35,1582 35,1679 % -0,07  
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Frank 37,1103 37,2963 % -0,63  
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Gümüş ONS 24,96 24,99 % 0,66  
Platin 899,13 900,92 % 0,66  
Paladyum 1.014,73 1.017,95 % 0,66  
Brent Pet. 86,31 86,31 % 0,66  
Altın Ons 2.156,53 2.156,85 % 0,66  
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