***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2024 10:00
***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262997
BIST
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11:428.763
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -44,58
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:4232,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0591
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:4235,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2495
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:422.257,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,38
|Açılış
|: 2.257,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:42
|AGROT
|39,16
|802.926.949
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|27.176.860
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|404.530.170
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|ERSU
|45,48
|70.122.858
|% 9,80
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|376.087.203
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.742.727
|% -9,96
|
|THYAO
|282,50
|2.371.581.403
|% -0,96
|
|PETKM
|20,20
|2.364.428.248
|% -5,16
|
|ASELS
|52,95
|1.359.000.295
|% -0,09
|
|YKBNK
|26,76
|1.230.929.406
|% 0,45
|
|ISCTR
|10,98
|1.021.664.256
|% -1,26
|
|PETKM
|20,20
|2.364.428.248
|% -5,16
|
|ISCTR
|10,98
|1.021.664.256
|% -1,26
|
|EKGYO
|9,31
|768.679.828
|% -0,11
|
|ZOREN
|5,43
|410.453.192
|% -0,18
|
|YKBNK
|26,76
|1.230.929.406
|% 0,45
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2287
|32,2325
|% 0,18
|
|Euro
|35,0865
|35,1136
|% 0,72
|
|Sterlin
|40,8450
|41,0498
|% -0,16
|
|Frank
|35,7241
|35,9032
|% -0,33
|
|Riyal
|8,6328
|8,6761
|% -0,12
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,43
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|902,18
|903,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,88
|991,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,84
|84,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,10
|2.179,70
|% 0,66
|