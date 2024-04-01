***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 10:04
***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264729
BIST
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11:349.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -101,12
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.021
En Yüksek
9.259
11:3432,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0413
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3309
11:3435,0455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0085
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:342.354,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 26,95
|Açılış
|: 2.354,69
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:34
|IZINV
|59,55
|44.790.355
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|56.816.165
|% 9,93
|
|ISGSY
|27,30
|89.028.534
|% 9,81
|
|MTRYO
|9,52
|6.158.040
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|VRGYO
|40,56
|52.988.165
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|40.629.779
|% -9,98
|
|BINHO
|472,25
|561.556.923
|% -9,96
|
|PLTUR
|15,59
|51.546.211
|% -9,88
|
|BOBET
|32,56
|125.001.168
|% -9,76
|
|THYAO
|296,75
|4.647.229.189
|% -0,34
|
|ISCTR
|11,35
|2.566.140.482
|% 2,24
|
|EKGYO
|9,15
|1.739.564.451
|% -8,22
|
|TUPRS
|175,40
|1.627.952.987
|% -0,90
|
|YKBNK
|28,08
|1.618.152.558
|% 2,71
|
|ISCTR
|11,35
|2.566.140.482
|% 2,24
|
|EKGYO
|9,15
|1.739.564.451
|% -8,22
|
|ZOREN
|5,70
|793.501.957
|% -4,20
|
|YKBNK
|28,08
|1.618.152.558
|% 2,71
|
|PETKM
|19,24
|769.827.324
|% -2,98
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4343
|32,4397
|% 0,13
|
|Euro
|35,0315
|35,0455
|% 0,02
|
|Sterlin
|41,0861
|41,2920
|% -0,92
|
|Frank
|36,1313
|36,3124
|% -0,80
|
|Riyal
|8,6814
|8,7249
|% -0,81
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,13
|25,15
|% 0,66
|
|Platin
|914,92
|916,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,24
|1.030,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,26
|87,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.257,51
|2.257,86
|% 0,66
|