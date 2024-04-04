***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2024 12:34
***VRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266963
BIST
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14:439.123
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 177,65
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
14:4331,8955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0588
|Açılış
|: 31,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
14:4334,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1164
|Açılış
|: 34,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
14:432.351,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,20
|Açılış
|: 2.351,02
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler14:43
|SEKUR
|14,74
|43.845.626
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|110.045.624
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|SNPAM
|91,90
|5.489.768
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUYO
|17,39
|15.764.021
|% -9,99
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|107,90
|872.670.616
|% -8,33
|
|ALVES
|55,00
|378.135.945
|% -6,78
|
|THYAO
|295,50
|17.389.020.585
|% -1,50
|
|ISCTR
|12,11
|5.006.050.684
|% 4,04
|
|ODINE
|72,80
|4.758.714.565
|% -6,25
|
|YKBNK
|28,90
|3.614.440.986
|% 4,86
|
|TUPRS
|169,70
|2.696.044.485
|% 4,24
|
|ISCTR
|12,11
|5.006.050.684
|% 4,04
|
|ZOREN
|5,42
|739.641.701
|% 0,37
|
|YKBNK
|28,90
|3.614.440.986
|% 4,86
|
|EKGYO
|9,29
|962.881.637
|% 3,22
|
|AKENR
|17,26
|1.397.171.456
|% 2,19
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8902
|31,8955
|% -0,18
|
|Euro
|34,6928
|34,7167
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,1455
|40,3467
|% -0,43
|
|Frank
|34,9942
|35,1696
|% -0,85
|
|Riyal
|8,4567
|8,4990
|% -0,46
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,01
|27,04
|% 0,66
|
|Platin
|941,30
|942,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,49
|1.015,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,34
|89,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,80
|2.293,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:43
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