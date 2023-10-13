***VRGYO* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***VRGYO******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [VRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz edilecek paylarına ilişkin Fiyat Tespit Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206316BIST