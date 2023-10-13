***VRGYO* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***VRGYO******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [VRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30.06.2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait finansal tabloları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206287BIST