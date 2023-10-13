***VRGYO* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***VRGYO******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [VRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKonsept Vera Projesi'ne ait gayrimenkul değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206299BIST