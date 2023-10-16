Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VRGYO* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

16.10.2023 17:49
***VRGYO* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***VRGYO******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [VRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/10/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 205.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 55.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının halka arzına ilişkin olarak 12.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve 13.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan izahnamenin 25.1.3.2. (b) numaralı bölümünde yer alan teminat katsayıları tablosunda değişiklik meydana gelmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206911


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.935
Değişim :  -2,20% |  -178,74
Açılış :  8.228  
Önceki Kapanış :  8.113  
En Düşük
7.927 En Yüksek
8.252
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 316,80 232.164.053 % 10,00  
SNKRN 34,76 5.742.456 % 10,00  
POLTK 12.096,70 70.499.275 % 10,00  
MAALT 991,40 10.360.130 % 10,00  
KSTUR 1.041,70 7.328.128 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,8364 27,8491 % 0,05  
Euro 29,3738 29,5055 % 0,26  
Sterlin 33,8878 34,0578 % 0,04  
Frank 30,8028 30,9884 % 0,11  
Riyal 7,3995 7,4366 % 0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 -12,87  
Altın Gr. 1.718 1.718 -7,50  
Cumhuriyet 11.850 12.029 -46,00  
Tam 11.588 11.692 265,00  
Yarım 5.812 5.868 133,00  
Çeyrek 2.897 2.934 66,00  
Gümüş.Ons 22,60 22,63 -0,11  
Gümüş Gr. 20,21 20,23 -0,07  
B. Petrol 90,09 90,09 -0,80  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru