***VRGYO* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.10.2023 17:50
***VRGYO******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [VRGYO]
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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13/10/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 205.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 55.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının halka arzına ilişkin olarak 12.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve 13.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan izahnamenin 25.1.3.2. (b) numaralı bölümünde yer alan teminat katsayıları tablosunda değişiklik meydana gelmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206912
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|MAALT
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|BYDNR
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|DMRGD
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|BRSAN
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|Sterlin
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|Frank
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|30,9884
|% 0,11
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|Riyal
|7,3995
|7,4366
|% 0,11
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|Alış
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|1.921
|0,07
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|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,68
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|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
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|Tam
|11.588
|11.700
|273,00
|
|Yarım
|5.812
|5.872
|137,00
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|Çeyrek
|2.897
|2.936
|68,00
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|Gümüş.Ons
|22,59
|22,65
|0,01
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|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
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|90,09
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