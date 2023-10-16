***VRGYO* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***VRGYO******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [VRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/10/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarVera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 205.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 55.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının halka arzına ilişkin olarak 12.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve 13.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan izahnamenin 25.1.3.2. (b) numaralı bölümünde yer alan teminat katsayıları tablosunda değişiklik meydana gelmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206913BIST