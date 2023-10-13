***VRGYO* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***VRGYO******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [VRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206315BIST