***VRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2023 09:08
***VRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emre Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217988
BIST
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12:317.682
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,11
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:3128,6714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0396
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:3131,1201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0665
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:311.816,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,83
|Açılış
|: 1.816,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:31
|MAALT
|968,00
|173.110.332
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.810.208
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|BANVT
|153,10
|121.562.185
|% 9,99
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,40
|3.531.510.453
|% -0,30
|
|MIATK
|818,00
|2.337.651.534
|% 0,37
|
|REEDR
|27,68
|1.588.848.775
|% 9,93
|
|EREGL
|38,62
|1.432.581.087
|% 1,21
|
|TUPRS
|151,80
|1.394.362.562
|% -0,26
|
|EKGYO
|7,38
|832.542.689
|% -1,47
|
|IHLAS
|1,43
|147.427.019
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|149.284.912
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.588.848.775
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,34
|922.785.318
|% 0,31
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6674
|28,6714
|% 0,14
|
|Euro
|31,1102
|31,1201
|% -0,21
|
|Sterlin
|35,6203
|35,7989
|% -0,17
|
|Frank
|32,1257
|32,3192
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6209
|7,6592
|% 0,14
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,30
|23,34
|% 0,66
|
|Platin
|891,07
|892,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,64
|1.028,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,16
|82,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,61
|1.971,92
|% 0,66
|