***VRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2023 09:26
***VRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emre Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219271
BIST
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11:018.022
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -24,21
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
8.017
En Yüksek
8.060
11:0128,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0469
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8244
En Düşük
28,7116
11:0131,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0124
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
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31,4769
En Düşük
31,3446
11:011.856,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.856,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
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1.856,89
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler11:01
|CMBTN
|1.949,00
|95.353.356
|% 9,99
|
|SMART
|28,08
|49.428.584
|% 9,95
|
|SNKRN
|37,36
|2.311.276
|% 9,95
|
|MRSHL
|1.780,00
|12.858.720
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,80
|37.781.192
|% 9,93
|
|DAPGM
|69,10
|72.064.670
|% -9,97
|
|PEGYO
|14,18
|64.331.618
|% -7,98
|
|YONGA
|56,20
|230.139
|% -5,94
|
|RODRG
|68,50
|6.216.170
|% -5,65
|
|ORMA
|199,90
|766.217
|% -5,48
|
|THYAO
|263,00
|3.732.492.894
|% -2,05
|
|TUPRS
|154,30
|1.053.592.380
|% -0,13
|
|ASELS
|46,22
|943.527.185
|% -0,52
|
|MIATK
|46,50
|879.492.109
|% -1,90
|
|TABGD
|167,60
|776.102.399
|% 4,03
|
|EKGYO
|7,59
|491.507.154
|% -0,39
|
|YKBNK
|17,13
|661.483.244
|% -0,64
|
|SKBNK
|7,63
|276.188.481
|% 1,33
|
|ISCTR
|21,24
|729.295.147
|% -0,28
|
|PETKM
|22,46
|704.636.889
|% 0,81
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8057
|28,8244
|% 0,16
|
|Euro
|31,4490
|31,4579
|% 0,04
|
|Sterlin
|35,9976
|36,1782
|% 0,09
|
|Frank
|32,4861
|32,6818
|% 0,15
|
|Riyal
|7,6610
|7,6994
|% 0,14
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,84
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|937,63
|938,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,90
|1.074,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,51
|82,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,40
|2.003,73
|% 0,66
|