***VRGYO* *TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
16.10.2023 17:21
***VRGYO******TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206859
BIST
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18:057.935
En Düşük
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|: -2,20%
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En Düşük
1.716,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
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|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
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|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
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|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
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|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
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|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
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|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
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|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
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|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
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|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
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|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
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|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
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|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
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|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
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|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
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|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|27,8364
|27,8491
|% 0,05
|
|Euro
|29,3738
|29,5055
|% 0,26
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|Sterlin
|33,8878
|34,0578
|% 0,04
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|Frank
|30,8028
|30,9884
|% 0,11
|
|Riyal
|7,3995
|7,4366
|% 0,11
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-12,87
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,50
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.692
|265,00
|
|Yarım
|5.812
|5.868
|133,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.934
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,07
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|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
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