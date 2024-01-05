***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.01.2024 14:26
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Güzelyalı Mahallesi 1152 ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın değerleme raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Güzelyalı Mahallesi 1152 ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın gayrimenkul değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233065
BIST
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16:327.562
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 14,26
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
16:3229,8433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0886
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
16:3232,5956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0889
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,4836
16:321.945,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -9,60
|Açılış
|: 1.945,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
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1.966,57
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler16:31
|AYCES
|715,00
|126.272.034
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|106.812.435
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|305.077.712
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|79.503.243
|% 9,95
|
|MMCAS
|8,37
|1.469.444
|% -10,00
|
|VKING
|29,58
|32.672.503
|% -5,80
|
|GUBRF
|152,70
|2.474.576.556
|% -5,51
|
|SANEL
|28,64
|9.086.339
|% -5,48
|
|QNBFB
|292,00
|5.634.498
|% -4,89
|
|THYAO
|235,30
|4.275.727.995
|% 0,86
|
|ISCTR
|23,08
|2.515.153.708
|% 0,52
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|GUBRF
|152,70
|2.474.576.556
|% -5,51
|
|YKBNK
|19,89
|2.025.640.952
|% -0,10
|
|AKBNK
|36,50
|1.886.717.263
|% 0,55
|
|ZOREN
|4,53
|1.179.039.707
|% 6,59
|
|EKGYO
|7,48
|1.309.119.210
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,18
|507.565.692
|% -0,95
|
|ISCTR
|23,08
|2.515.153.708
|% 0,52
|
|BEGYO
|3,62
|376.668.278
|% 6,16
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8370
|29,8437
|% 0,30
|
|Euro
|32,5923
|32,6041
|% -0,25
|
|Sterlin
|37,6757
|37,8646
|% 0,15
|
|Frank
|34,8456
|35,0555
|% -0,03
|
|Riyal
|7,9331
|7,9729
|% 0,30
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|947,02
|949,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,75
|1.030,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,45
|78,45
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.027,46
|2.027,80
|% 0,66
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