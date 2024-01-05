***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara İli, Gölbaşı İlçesi, Güzelyalı Mahallesi 1152 ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın değerleme raporuRapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Güzelyalı Mahallesi 1152 ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın gayrimenkul değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233065BIST