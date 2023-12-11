***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.12.2023 14:31
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının ilk halka arzı sonrasında, 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayemizin 150.000.000 TL'den 205.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak gerçekleştirilen esas sözleşme tadili ticaret siciline 11.12.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 11.12.2023 tarih ve 10976 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224453
BIST
'
15:137.764
En Düşük
|Değişim
|: -1,90%
|| -150,04
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:1328,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:1331,2247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0105
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:131.859,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.859,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:13
|DAGHL
|13,42
|16.590.042
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.665.721
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|6.058.948
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|1.748.029
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.534.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.485,00
|939.302.128
|% -9,03
|
|ALCAR
|1.334,00
|375.724.125
|% -8,69
|
|KRGYO
|46,04
|62.846.553
|% -8,65
|
|THYAO
|248,30
|4.423.120.505
|% -2,24
|
|TCELL
|57,50
|1.890.249.101
|% -1,71
|
|AGROT
|15,27
|1.869.761.287
|% 9,94
|
|AKBNK
|34,88
|1.816.700.792
|% -0,23
|
|ISCTR
|22,16
|1.803.524.805
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,62
|1.324.336.956
|% -3,54
|
|AGROT
|15,27
|1.869.761.287
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.790.507.132
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,16
|1.803.524.805
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,67
|373.919.807
|% -2,91
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9895
|28,9940
|% 0,03
|
|Euro
|31,2074
|31,2247
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,3806
|36,5630
|% 0,33
|
|Frank
|32,8162
|33,0138
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7068
|7,7455
|% 0,03
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|924,97
|926,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,81
|955,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,56
|75,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,22
|1.996,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28ALCAR
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 1, 342.00 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 081 adet işlem
-
15:27OBASE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 44.54 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 978 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -130, 81 kaybederek (% -1.54 ) 8, 365
-
15:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TCELL, AGROT
-
15:26XU100
Endeks 7, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 46, 932.00 milyon TL de