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***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.12.2023 14:31
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirketimiz paylarının ilk halka arzı sonrasında, 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayemizin 150.000.000 TL'den 205.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak gerçekleştirilen esas sözleşme tadili ticaret siciline 11.12.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 11.12.2023 tarih ve 10976 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224453


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