***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
11.12.2023 14:39
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 11/12/2023 11/12/2023 10976
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224464
BIST
'
15:137.764
En Düşük
|Değişim
|: -1,90%
|| -150,04
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:1328,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:1331,2247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0105
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:131.859,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.859,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:13
|DAGHL
|13,42
|16.590.042
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.665.721
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|6.058.948
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|1.748.029
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.534.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.485,00
|939.302.128
|% -9,03
|
|ALCAR
|1.334,00
|375.724.125
|% -8,69
|
|KRGYO
|46,04
|62.846.553
|% -8,65
|
|THYAO
|248,30
|4.423.120.505
|% -2,24
|
|TCELL
|57,50
|1.890.249.101
|% -1,71
|
|AGROT
|15,27
|1.869.761.287
|% 9,94
|
|AKBNK
|34,88
|1.816.700.792
|% -0,23
|
|ISCTR
|22,16
|1.803.524.805
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,62
|1.324.336.956
|% -3,54
|
|AGROT
|15,27
|1.869.761.287
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.790.507.132
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,16
|1.803.524.805
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,67
|373.919.807
|% -2,91
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9895
|28,9940
|% 0,03
|
|Euro
|31,2074
|31,2247
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,3806
|36,5630
|% 0,33
|
|Frank
|32,8162
|33,0138
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7068
|7,7455
|% 0,03
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|924,88
|926,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,46
|953,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,53
|75,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,49
|1.996,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28ALCAR
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 1, 342.00 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 081 adet işlem
-
15:27OBASE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 44.54 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 978 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -130, 81 kaybederek (% -1.54 ) 8, 365
-
15:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TCELL, AGROT
-
15:26XU100
Endeks 7, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 46, 932.00 milyon TL de