Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

13.11.2023 14:41
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Taşınmaz Satışı
İhaleyi Açan Taraf
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
13/11/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/11/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun  13/11/2023 tarih ve 2023/17 sayılı toplantısında, sermaye artışına ilişkin Fon Kullanım Yeri Raporu'nda belirtilen yeni proje geliştirilecek arsa alımlarına ilişkin yatırımlar kapsamda, Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak olan "arsa satış yöntemiyle özelleştirme ihalelerine" katılım sağlanmasına karar verilmiştir.
             İhale Konusu Taşınmazlar                                                     İhale Tarihi
Aydın/Kuşadası/Davutlar 1401 ada 1 ve 1402 ada 1 parsel 21.996,25 m2 yüzölçümlü taşınmazlar
                   30.11.2023
 

İzmir/Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel  8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
                   30.11.2023

İstanbul/Kartal/Çavuşoğlu 2796 ada 366 parsel 26.958,33 m2 yüzölçümlü taşınmaz
                   07.12.2023

İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
Saygılarımızla,
        





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217393


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:307.701
Değişim :  -0,91% |  -70,66
Açılış :  7.784  
Önceki Kapanış :  7.771  
En Düşük
7.669 En Yüksek
7.786
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 65,45 53.558.488 % 10,00  
AVTUR 10,45 9.287.017 % 10,00  
ARENA 29,06 65.969.694 % 9,99  
PCILT 36,62 170.416.323 % 9,97  
DERIM 16,44 8.204.449 % 9,97  
daha fazla
16:28 Alış Satış %  
Dolar 28,5872 28,5923 % 0,15  
Euro 30,5164 30,5266 % -0,01  
Sterlin 34,9280 35,1032 % 0,37  
Frank 31,4830 31,6727 % -0,08  
Riyal 7,5996 7,6377 % 0,15  
daha fazla
16:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,06 22,09 % 0,66  
Platin 852,92 855,18 % 0,66  
Paladyum 971,96 975,61 % 0,66  
Brent Pet. 81,53 81,53 % 0,66  
Altın Ons 1.936,06 1.936,38 % 0,66  
Seans Raporu 16:28
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru