***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTaşınmaz Satışıİhaleyi Açan TarafÖzelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı13/11/2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi30/11/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13/11/2023 tarih ve 2023/17 sayılı toplantısında, sermaye artışına ilişkin Fon Kullanım Yeri Raporu'nda belirtilen yeni proje geliştirilecek arsa alımlarına ilişkin yatırımlar kapsamda, Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak olan "arsa satış yöntemiyle özelleştirme ihalelerine" katılım sağlanmasına karar verilmiştir.İhale Konusu Taşınmazlar İhale TarihiAydın/Kuşadası/Davutlar 1401 ada 1 ve 1402 ada 1 parsel 21.996,25 m2 yüzölçümlü taşınmazlar30.11.2023İzmir/Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz30.11.2023İstanbul/Kartal/Çavuşoğlu 2796 ada 366 parsel 26.958,33 m2 yüzölçümlü taşınmaz07.12.2023İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217393BIST