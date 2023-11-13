***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
13.11.2023 14:41
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Taşınmaz Satışı
İhaleyi Açan Taraf
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
13/11/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/11/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
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İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13/11/2023 tarih ve 2023/17 sayılı toplantısında, sermaye artışına ilişkin Fon Kullanım Yeri Raporu'nda belirtilen yeni proje geliştirilecek arsa alımlarına ilişkin yatırımlar kapsamda, Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak olan "arsa satış yöntemiyle özelleştirme ihalelerine" katılım sağlanmasına karar verilmiştir.
İhale Konusu Taşınmazlar İhale Tarihi
Aydın/Kuşadası/Davutlar 1401 ada 1 ve 1402 ada 1 parsel 21.996,25 m2 yüzölçümlü taşınmazlar
30.11.2023
İzmir/Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
30.11.2023
İstanbul/Kartal/Çavuşoğlu 2796 ada 366 parsel 26.958,33 m2 yüzölçümlü taşınmaz
07.12.2023
İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217393
BIST