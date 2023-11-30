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***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

30.11.2023 15:37
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
T.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel numaralı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi
İhaleyi Açan Taraf
T.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
13/11/2023 Tarih ve 2023/17 sayılı karar
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/11/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     13/11/2023 tarihinde yapılan açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun 2023/17 sayılı kararı kapsamında T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel numaralı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın arsa satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihaleye katılacağımız kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu ihale birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulüyle" gerçekleştirilecektir. Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahipleri pazarlık görüşmelerine davet edilecektir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13/11/2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı uyarınca söz konusu ihaleye 30.11.2023 tarihinde teklif verilmiştir.
Diğer taraftan, 13.11.2023 tarihli açıklamamızda belirtilen Aydın/Kuşadası/Davutlar 1401 ada 1 ve 1402 ada 1 parsel 21.996,25 m2 yüzölçümlü taşınmazlara ilişkin ihalenin T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edildiği hususuna ilişkin tebligat bugün Şirketimize ulaşmıştır.
 İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221162


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