***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuT.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel numaralı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesiİhaleyi Açan TarafT.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı13/11/2023 Tarih ve 2023/17 sayılı kararGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi30/11/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuDevam ediyor.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar13/11/2023 tarihinde yapılan açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun 2023/17 sayılı kararı kapsamında T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel numaralı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın arsa satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihaleye katılacağımız kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu ihale birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulüyle" gerçekleştirilecektir. Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahipleri pazarlık görüşmelerine davet edilecektir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13/11/2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı uyarınca söz konusu ihaleye 30.11.2023 tarihinde teklif verilmiştir.Diğer taraftan, 13.11.2023 tarihli açıklamamızda belirtilen Aydın/Kuşadası/Davutlar 1401 ada 1 ve 1402 ada 1 parsel 21.996,25 m2 yüzölçümlü taşınmazlara ilişkin ihalenin T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edildiği hususuna ilişkin tebligat bugün Şirketimize ulaşmıştır.İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221162BIST