***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2023-30.11.2023-06.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuT.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/ Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel numaralı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesiİhaleyi Açan TarafT.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı13/11/2023 Tarih ve 2023/17 sayılı kararGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi30/11/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuAşağıda yapılan açıklamalar kapsamında resmi ihale sonucu beklenmektedir.İhale Bedeli480.000.00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar06.12.2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında,T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel numaralı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihalenin,13.12.2023 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri katılım sağlanmış ve görüşmeler tamamlanmıştır. Şirketimiz tarafından söz konusu ihale kapsamında verilen teklif tutarı 480.000.000 TL olmuştur. İhale süreci ile ilgili T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada en yüksek teklifin şirketimize ait olmadığı T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı web sitesinde ilan edilmiştir. İhale süreci ile ilgili olarak resmi ihale sonucunun açıklanması beklenmektedir. İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225608BIST