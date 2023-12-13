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***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

13.12.2023 18:22
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2023-30.11.2023-06.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
T.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/ Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel numaralı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi
İhaleyi Açan Taraf
T.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
13/11/2023 Tarih ve 2023/17 sayılı karar
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/11/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
Aşağıda yapılan açıklamalar kapsamında resmi ihale sonucu beklenmektedir.
İhale Bedeli
480.000.00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

06.12.2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında,T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel numaralı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihalenin,13.12.2023 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri katılım sağlanmış ve görüşmeler tamamlanmıştır. Şirketimiz tarafından söz konusu ihale kapsamında verilen teklif tutarı 480.000.000 TL olmuştur. İhale süreci ile ilgili T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada en yüksek teklifin şirketimize ait olmadığı T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı web sitesinde ilan edilmiştir. İhale süreci ile ilgili olarak resmi ihale sonucunun açıklanması beklenmektedir. İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225608


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