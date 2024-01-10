***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 09:54
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10/01/2024 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliği'nin 35. maddesi gereğince portföyümüzde yer alan değerleme yaptırılması gereken her bir varlık ile 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237823
BIST
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11:007.776
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 39,35
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.778
11:0029,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0531
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9777
En Düşük
29,8218
11:0032,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0719
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
11:001.957,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.957,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EKOS
|52,80
|301.476.895
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|15.127.123
|% 9,98
|
|GARFA
|102,80
|53.949.710
|% 7,93
|
|BAYRK
|20,68
|21.551.114
|% 7,60
|
|BINHO
|304,50
|281.202.664
|% 6,84
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,81
|117.826.330
|% -7,26
|
|BRKVY
|51,85
|4.801.101
|% -5,56
|
|METUR
|13,13
|20.333.740
|% -5,54
|
|BAGFS
|28,34
|75.905.638
|% -5,53
|
|THYAO
|244,70
|2.145.072.295
|% 0,74
|
|ISCTR
|25,50
|1.052.984.664
|% 1,43
|
|YKBNK
|22,72
|928.376.189
|% 1,34
|
|HALKB
|13,59
|876.824.075
|% -1,45
|
|KBORU
|59,20
|851.914.022
|% 4,23
|
|HALKB
|13,59
|876.824.075
|% -1,45
|
|EKGYO
|8,16
|403.916.697
|% 0,37
|
|BEGYO
|4,53
|194.697.422
|% 2,03
|
|ISCTR
|25,50
|1.052.984.664
|% 1,43
|
|TSPOR
|2,81
|117.826.330
|% -7,26
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9720
|29,9777
|% 0,18
|
|Euro
|32,7971
|32,8093
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,9459
|38,1362
|% 0,11
|
|Frank
|35,0282
|35,2392
|% 0,17
|
|Riyal
|7,9685
|8,0084
|% 0,16
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|932,40
|934,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,99
|986,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,07
|2.034,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15BINHO
Yüzde 6.84 oranında artışla 304.50 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 625 adet işlem
-
11:14KARYE
Yüzde 4.29 oranında artışla 30.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 460, 560 adet işlem
-
11:13XU100
Endeks 7, 764 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 16, 562.00 milyon TL de
-
11:13GESAN
Yüzde 5.47 oranında artışla 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 058 adet işlem
-
11:12EKOS
Yüzde 10.00 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 920, 663 adet işlem