***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 09:06
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürün aynı kişi olması durumunda bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Emre FIRAT, mesleki deneyimi ve sektördeki bilgi birikimi ve tecrübeleri karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edilmesinde Şirketimize önemli bir avantaj sağladığı için bu görevleri birlikte yerine getirmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252110
BIST
'
10:109.303
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -30,97
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.296
En Yüksek
9.351
10:1031,1392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0371
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
10:1033,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0703
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
34,0243
En Düşük
33,7153
10:102.036,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,54
|Açılış
|: 2.036,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|8.750.345
|% 10,00
|
|BFREN
|1.255,00
|94.559.019
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|103.505.826
|% 9,99
|
|CUSAN
|29,94
|38.480.405
|% 9,99
|
|AYCES
|922,50
|83.624.219
|% -7,75
|
|UFUK
|265,00
|36.210.358
|% -6,19
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|INDES
|11,21
|14.118.762
|% -4,84
|
|BAYRK
|38,04
|9.498.018
|% -4,42
|
|MIATK
|81,50
|978.640.245
|% 5,71
|
|ASTOR
|132,70
|873.111.990
|% 1,30
|
|THYAO
|285,25
|787.962.559
|% -0,09
|
|KLSER
|86,10
|743.730.723
|% 4,36
|
|EREGL
|45,84
|582.965.076
|% 0,57
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|EKGYO
|11,65
|231.931.124
|% 0,17
|
|ZOREN
|5,65
|110.972.483
|% -0,53
|
|ISCTR
|11,41
|207.430.546
|% -0,47
|
|EREGL
|45,84
|582.965.076
|% 0,57
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1360
|31,1420
|% 0,13
|
|Euro
|33,8495
|33,8626
|% 0,20
|
|Sterlin
|39,3795
|39,5770
|% 0,13
|
|Frank
|35,2615
|35,4739
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2777
|8,3192
|% 0,13
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|885,52
|888,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,10
|960,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,81
|81,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,34
|2.035,62
|% 0,66
|