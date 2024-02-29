***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 12:12
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bilgilendirme Politikası' nın ekteki şekilde kabul edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252930
BIST
'
12:239.153
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 90,34
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2331,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 31,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2333,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1081
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:232.043,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,92
|Açılış
|: 2.043,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:23
|ISYAT
|12,10
|56.148.494
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.975.081
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|105.271.851
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.368.306
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.609.548
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.438.333
|% -9,97
|
|KARTN
|115,90
|260.324.600
|% -6,23
|
|PKENT
|375,00
|147.942.183
|% -4,52
|
|EREGL
|45,98
|5.605.749.716
|% -1,96
|
|PGSUS
|882,50
|3.772.963.744
|% 3,16
|
|THYAO
|282,00
|3.395.612.860
|% 2,17
|
|REEDR
|67,45
|2.156.497.504
|% 7,15
|
|MIATK
|73,60
|2.082.411.610
|% 3,30
|
|EREGL
|45,98
|5.605.749.716
|% -1,96
|
|ISCTR
|10,97
|837.896.301
|% 0,09
|
|EKGYO
|11,28
|788.312.858
|% 1,17
|
|ZOREN
|5,45
|318.559.966
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,30
|1.253.814.640
|% 1,30
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2210
|31,2286
|% 0,09
|
|Euro
|33,9367
|33,9610
|% 0,32
|
|Sterlin
|39,4203
|39,6180
|% 0,09
|
|Frank
|35,4117
|35,6250
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3013
|8,3429
|% 0,08
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|886,73
|888,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,67
|943,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,51
|2.035,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:23
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HEKTS, KONTR
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 74 artarak (% 0.87 ) 7, 996
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISYAT, BMSCH, BRKVY, LMKDC, QNBFL, PATEK, DIRIT, ISGSY
-
12:29
TABGD, VKFYO, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında