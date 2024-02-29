***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bilgilendirme Politikası' nın ekteki şekilde kabul edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252930BIST