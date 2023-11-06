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***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.11.2023 17:04
***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.verakonseptgyo.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMRE FIRAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 19.04.2023 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 36.585 A-B Bağımsız Üye Değil
SEVDA FIRAT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 19.04.2023 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI 36.585 A-B Bağımsız Üye Değil
KEMAL HÜR 19.04.2023 İcrada Görevli Değil İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET ATUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 06.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
GÜROL GÜNDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 19.04.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214497


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CWENE 332,75 730.552.761 % 10,00  
MAKIM 57,75 35.771.222 % 10,00  
KGYO 40,26 47.166.652 % 10,00  
HATSN 64,90 220.532.688 % 10,00  
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Gümüş ONS 22,89 22,91 % 0,66  
Platin 906,83 908,71 % 0,66  
Paladyum 1.104,63 1.108,54 % 0,66  
Brent Pet. 84,78 84,78 % 0,66  
Altın Ons 1.973,10 1.973,38 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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