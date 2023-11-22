***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219306BIST