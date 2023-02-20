***VST*** VESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VST*** VESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2023Açıklamalar2022 yılı faaliyet raporumuz eklidirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115280BIST