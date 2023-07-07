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***VST*** VESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2023 14:31
***VST*** VESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VST*** VESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                   VESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'YE İLİŞKİN
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU
Vesta Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir. Bu nedenle, Şirket'ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir. Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.
Sermaye Piyasası Kurulu
Adres                                                    : Eskişehir Yolu 8. Km N156 06530 ANKARA
Tel                                                          : +90 (312) 292 90 90
Faks                                                       : +90 (312) 292 90 00
Vesta Menkul Değerler A.Ş.
Adresi                                          : Eski Büyükdere Caddesi Iz Plaza GIZ N9 K:11 Maslak –Sarıyer ISTANBUL 
Telefon ve Faks Numarası             : 0 212 365 10 96 / 0 212 290 69 95





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167230


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Çeyrek 2.604 2.661 -18,00  
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