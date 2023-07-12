***VST*** VESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VST*** VESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07,07,2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'YE İLİŞKİNSERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURUVesta Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir. Bu nedenle, Şirket'ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir. Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.Sermaye Piyasası KuruluAdres : Eskişehir Yolu 8. Km N156 06530 ANKARATel : +90 (312) 292 90 90Faks : +90 (312) 292 90 00Vesta Menkul Değerler A.Ş.Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Iz Plaza GIZ N9 K:11 Maslak –Sarıyer ISTANBULTelefon ve Faks Numarası : 0 212 365 10 96 / 0 212 290 69 95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170732BIST