***VVF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.03.2021 09:46
***VVF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [VVF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 15/03/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
VVF
Vera Venture Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917786
BIST
09:551.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.558
En Düşük
1.558
09:557,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0828
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
09:559,0367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0568
En Düşük
8,9387
09:55416,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,84
|Açılış
|: 416,25
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,73
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5541
|7,5565
|% 1,08
|
|Euro
|9,0276
|9,0372
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,5149
|10,5676
|% 0,81
|
|Frank
|8,1187
|8,1677
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0101
|2,0202
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-12,90
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
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10:12
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