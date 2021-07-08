***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2021 17:53
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
OSF Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 5.633,92 % 0,01 % 0,03 % 264,36
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.433,12 % 0,01 % 0,02 % 158,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948971
BIST
17:461.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,25
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:468,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4610,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0605
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:46504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:46
|TUREX
|11,57
|11.689.773
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.306.092
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|27.268.326
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,01
|17.247.786
|% 9,85
|
|TRGYO
|3,41
|109.867.036
|% 9,65
|
|SNGYO
|4,23
|14.808.765
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.492.384
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.017.507
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.786.322
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.100.804
|% -9,90
|
|GARAN
|8,56
|807.106.868
|% -1,95
|
|THYAO
|13,69
|703.739.716
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,09
|540.798.963
|% -0,84
|
|PETKM
|5,36
|459.801.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|388.343.361
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|388.343.361
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|271.824.822
|% -1,58
|
|GARAN
|8,56
|807.106.868
|% -1,95
|
|PETKM
|5,36
|459.801.724
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,09
|540.798.963
|% -0,84
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6815
|8,6868
|% 0,02
|
|Euro
|10,3054
|10,3110
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9283
|11,9881
|% -0,20
|
|Frank
|9,4609
|9,5178
|% 1,25
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,01
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,63
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,21
|
Seans Raporu
17:46
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-
17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
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17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, FROTO, KCHOL