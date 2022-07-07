***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2022 18:25
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.195,34 % 0,01 % 0,01 % 82,14
DENİZ YATIRIM 5,2243 % 0 % 0 % 105,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043292
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0625
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
18:0517,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0548
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05966,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,82
|Açılış
|: 966,53
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2608
|17,2780
|% 0,36
|
|Euro
|17,5697
|17,6028
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6613
|20,7650
|% 0,97
|
|Frank
|17,6764
|17,7829
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5839
|4,6069
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,49
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.469
|6.573
|-35,00
|
|Yarım
|3.166
|3.214
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|5,02
|