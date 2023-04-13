***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2023 16:56
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
NVC Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 82.531,1139 % 0,002123 % 0,000473 % 0,223001
DENİZ YATIRIM 133.548,28 % 0,002113 % 0,000766 % 0,362606
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 740.813,95 % 0,002167 % 0,00425 % 1,960926
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 719.000,95 % 0,00025 % 0,004125 % 16,474869
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137662
BIST