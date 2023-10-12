***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2023 17:18
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
NVB Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 17.005,8 % 0,000014 % 0,000017 % 1,266489
DENİZ YATIRIM 405.053,37 % 0,000014 % 0,000412 % 28,985682
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.012,95 % 0,000017 % 0,000007 % 0,42688
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 80.688,58 % 0,00001 % 0,000082 % 7,996574
ALNUS YATIRIM 117.754,61 % 0,000015 % 0,00012 % 7,830088
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.395,93 % 0,000008 % 0,000002 % 0,31591
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205233
BIST