***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNBZ fon için 28.09.2021 tarihinde 28.10.2021 vade ve %4,50 faiz oran ile USD Repo işlemi Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965553BIST