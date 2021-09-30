***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.09.2021 16:52
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Söz
16:441.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
16:448,8488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
16:4410,2851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0220
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
16:44500,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,69
|Açılış
|: 500,06
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler16:44
|GARFA
|12,87
|4.535.181
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.826.382
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.198.223
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|YEOTK
|69,40
|61.828.705
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|306.856.041
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,48
|2.455.089
|% -6,70
|
|OYLUM
|8,77
|35.981.180
|% -6,10
|
|GARAN
|9,28
|1.106.077.462
|% 0,43
|
|MAREN
|9,05
|855.210.179
|% 8,90
|
|SISE
|8,25
|739.773.052
|% 0,73
|
|THYAO
|13,96
|688.371.932
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,39
|468.964.522
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|468.964.522
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.106.077.462
|% 0,43
|
|ODAS
|1,39
|151.648.305
|% 1,46
|
|MAREN
|9,05
|855.210.179
|% 8,90
|
|SISE
|8,25
|739.773.052
|% 0,73
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8436
|8,8488
|% -0,44
|
|Euro
|10,2510
|10,2851
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9595
|12,0195
|% 0,24
|
|Frank
|9,4826
|9,5397
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3521
|2,3638
|% -0,37
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,57
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|6,59
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,19
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,59
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,34
|78,34
|0,03
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
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16:54YEOTK
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 69.40 lira fiyatla işlem gören hissede 860, 956 adet işlem
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16:53BIOEN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 146, 300 adet işlem
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16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, KRDMD, KOZAA
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16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 32 kaybederek (% -0.11 ) 1, 232
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16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, YAPRK, GARFA, AGYO, ALMAD, KARYE