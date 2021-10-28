***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.10.2021 11:35
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NBZ Fon için 28.10.2021 tarihinde, 24.11.2021 vade ve %3,50 faiz oranı ile USD repo işlemi Borsa dışında DenizBank A.Ş aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973154
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0828
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6177
En Düşük
9,5185
12:3511,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0601
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,2256
En Düşük
11,1178
12:35555,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 4,13
|Açılış
|: 555,14
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
555,43
En Düşük
549,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|AVOD
|5,08
|4.263.599
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|AVOD
|5,08
|4.263.599
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6108
|9,6154
|% 0,92
|
|Euro
|11,2027
|11,2108
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1890
|13,2552
|% 0,66
|
|Frank
|10,4950
|10,5582
|% 0,87
|
|Riyal
|2,5535
|2,5663
|% 0,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-1,37
|
|Altın Gr.
|554
|554
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,76
|83,76
|0,10
|