***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNBZ Fon için 28.10.2021 tarihinde, 24.11.2021 vade ve %3,50 faiz oranı ile USD repo işlemi Borsa dışında DenizBank A.Ş aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973154BIST