***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
06.12.2021 10:33
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NBZ Fon için 02.12.2021 tarihinde, 03.12.2021 vade ve %3,50 faiz oranı ile USD repo işlemi Borsa dışında DenizBank A.Ş aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981084
BIST
16:281.976
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 48,23
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.976
En Düşük
1.943
16:2813,7012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0964
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:2815,3946
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1852
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:28781,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,90
|Açılış
|: 781,37
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:26
|INTEM
|66,00
|40.208.858
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.218.151
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.367.477
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|ACSEL
|20,40
|57.213.575
|% -9,97
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|518.708.058
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.027.105.580
|% 9,97
|
|GARAN
|11,88
|2.280.527.995
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,59
|2.057.717.709
|% 3,12
|
|ASELS
|23,08
|1.814.732.304
|% 2,40
|
|THYAO
|19,31
|1.654.471.641
|% 3,32
|
|SISE
|14,67
|4.027.105.580
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|915.294.350
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,42
|589.232.569
|% 1,68
|
|KLGYO
|2,21
|518.708.058
|% -9,80
|
|ODAS
|1,67
|379.467.881
|% 1,21
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6938
|13,6990
|% -0,71
|
|Euro
|15,3759
|15,3992
|% -1,16
|
|Sterlin
|18,0246
|18,1150
|% -1,16
|
|Frank
|14,6849
|14,7734
|% -1,10
|
|Riyal
|3,6281
|3,6463
|% -1,05
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,20
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-7,90
|
|Cumhuriyet
|5.182
|5.260
|-42,00
|
|Tam
|5.148
|5.279
|-50,42
|
|Yarım
|2.488
|2.554
|-24,39
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|-12,20
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|1,73
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
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16:41IZFAS
Yüzde 5.88 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 006 adet işlem
-
16:40SONME
Yüzde 6.47 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 215 adet işlem
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, GARAN
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 11 artarak (% 2.65 ) 1, 750
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, ISBIR, QNBFL, GMTAS, METUR, HEDEF, PCILT, PEKGY, SISE, PKENT