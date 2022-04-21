***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.04.2022 10:24
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 20.04.2022 tarihinde 10.05.2022 vade ve %1,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022608
BIST
10:532.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,77
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:5314,7374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0348
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7374
En Düşük
14,6956
10:5315,9277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0218
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:53925,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,73
|Açılış
|: 925,28
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:51
|DAGHL
|25,64
|5.020.198
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,90
|6.054.654
|% 8,57
|
|TIRE
|13,49
|40.973.218
|% 6,72
|
|SMART
|6,65
|51.015.429
|% 6,06
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|OLMK
|8,24
|19.075.679
|% -8,85
|
|MANAS
|24,92
|10.616.455
|% -6,10
|
|IDEAS
|22,68
|2.974.886
|% -3,49
|
|MSGYO
|4,22
|7.850.888
|% -3,43
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|THYAO
|39,88
|1.232.341.846
|% -0,75
|
|SISE
|18,57
|947.524.755
|% 1,59
|
|ASELS
|28,40
|845.329.417
|% -0,42
|
|EKGYO
|3,07
|594.478.310
|% -0,97
|
|TUPRS
|259,90
|422.052.300
|% 0,93
|
|EKGYO
|3,07
|594.478.310
|% -0,97
|
|ODAS
|2,57
|296.235.524
|% 1,58
|
|TSKB
|2,06
|198.077.390
|% -0,48
|
|YKBNK
|5,34
|346.542.603
|% -0,19
|
|VAKBN
|4,79
|287.308.491
|% 0,84
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7283
|14,7414
|% 0,26
|
|Euro
|15,9238
|15,9311
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,9720
|19,0672
|% -0,66
|
|Frank
|15,3710
|15,4636
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9157
|3,9353
|% 0,18
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|2,77
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,74
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:06KRSTL
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 041, 096 adet işlem
-
11:05MSGYO
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 873, 591 adet işlem
-
11:04OLMK
Yüzde -9.07 oranında düşüşle 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 340, 725 adet işlem
-
11:03XU100
Endeks 2, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 11, 001.00 milyon TL de
-
11:01MSGYO
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 857, 376 adet işlem