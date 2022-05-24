***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
24.05.2022 15:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 24.05.2022 tarihinde 31.05.2022 vade ve %1,50 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032086
BIST
17:422.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 45,14
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:4216,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3222
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:4217,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2342
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:42973,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,48
|Açılış
|: 973,72
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:40
|DAGHL
|27,06
|5.265.993
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.364.200
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.999.067
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.045.696
|% 9,95
|
|HALKB
|5,66
|1.265.871.478
|% 9,90
|
|MEPET
|4,07
|24.785.414
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|117.117.410
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.702.774
|% -9,82
|
|SELVA
|8,56
|35.753.202
|% -8,94
|
|FENER
|42,64
|302.932.959
|% -7,10
|
|THYAO
|42,56
|3.056.425.637
|% 0,95
|
|SISE
|20,90
|2.771.134.050
|% 5,45
|
|GARAN
|14,86
|2.299.084.690
|% 0,35
|
|ASELS
|23,76
|1.497.905.729
|% 3,04
|
|HALKB
|5,66
|1.265.871.478
|% 9,90
|
|YKBNK
|4,54
|1.212.875.084
|% 3,65
|
|HALKB
|5,66
|1.265.871.478
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,60
|517.696.874
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,17
|804.055.431
|% 5,04
|
|GARAN
|14,86
|2.299.084.690
|% 0,35
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3839
|16,3939
|% 1,98
|
|Euro
|17,5054
|17,5254
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,4716
|20,5743
|% 1,75
|
|Frank
|16,9457
|17,0477
|% 1,52
|
|Riyal
|4,3520
|4,3738
|% 1,70
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,79
|
|Altın Gr.
|972
|973
|6,33
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,08
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
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17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem
-
17:53MRGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 255, 027 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, GARAN, KOZAL
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 76 artarak (% 2.34 ) 2, 175