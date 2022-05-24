***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
24.05.2022 15:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 24.05.2022 tarihinde 31.05.2022 vade ve %1,50 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032087
BIST
16:552.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.408
En Düşük
2.384
16:5516,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,3018
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3776
En Düşük
16,0430
16:5517,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1746
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4715
En Düşük
17,2406
16:55973,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,33
|Açılış
|: 973,57
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler16:55
|DAGHL
|27,06
|5.237.039
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|539.944.361
|% 9,98
|
|ALKA
|39,34
|53.897.778
|% 9,95
|
|MZHLD
|57,45
|9.886.240
|% 9,95
|
|RHEAG
|2,00
|1.924.753
|% 9,89
|
|MEPET
|4,07
|24.380.661
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.118.079
|% -9,82
|
|SELVA
|8,50
|34.109.813
|% -9,57
|
|NUGYO
|5,60
|92.330.732
|% -8,65
|
|SEYKM
|7,30
|37.594.569
|% -5,07
|
|SISE
|20,62
|2.397.175.299
|% 4,04
|
|THYAO
|42,06
|2.219.396.013
|% -0,24
|
|GARAN
|14,72
|1.908.102.771
|% -0,60
|
|ASELS
|23,68
|1.356.138.561
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,48
|1.036.850.983
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,48
|1.036.850.983
|% 2,28
|
|HALKB
|5,55
|1.028.348.198
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,59
|465.235.374
|% 1,17
|
|VAKBN
|4,14
|600.411.812
|% 4,28
|
|GARAN
|14,72
|1.908.102.771
|% -0,60
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3638
|16,3776
|% 1,88
|
|Euro
|17,4510
|17,4712
|% 1,01
|
|Sterlin
|20,4225
|20,5249
|% 1,51
|
|Frank
|16,9249
|17,0269
|% 1,40
|
|Riyal
|4,3488
|4,3706
|% 1,63
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-19,27
|
|Altın Gr.
|974
|974
|7,51
|
|Cumhuriyet
|6.474
|6.572
|65,00
|
|Tam
|6.441
|6.603
|63,55
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|30,74
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|15,37
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,86
|