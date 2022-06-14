***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.06.2022 12:53
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 14.06.2022 tarihinde 21.06.2022 vade ve %1,50 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037166
BIST
13:502.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,71
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
13:5017,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0251
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:5018,1334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1243
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:501.015,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,90
|Açılış
|: 1.015,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:48
|TETMT
|243,40
|9.013.876
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.358.157
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|YGGYO
|20,12
|3.126.029
|% 8,64
|
|TSGYO
|4,45
|3.526.095
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.564.546
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|FONET
|15,07
|199.520.881
|% -4,50
|
|YBTAS
|18.100,00
|55.260
|% -4,23
|
|THYAO
|46,72
|1.482.041.901
|% -0,30
|
|EREGL
|30,20
|1.037.834.105
|% -0,72
|
|SISE
|21,88
|883.538.344
|% -0,27
|
|SASA
|44,50
|819.552.339
|% -0,13
|
|HEKTS
|32,52
|466.442.844
|% 3,11
|
|MARTI
|1,51
|290.353.051
|% 7,86
|
|TSKB
|2,14
|226.249.847
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,66
|365.585.428
|% -2,92
|
|YKBNK
|4,59
|342.945.071
|% -0,65
|
|DOHOL
|4,04
|240.181.244
|% 0,25
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2809
|17,2895
|% 0,14
|
|Euro
|18,1194
|18,1432
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,8411
|20,9456
|% 0,89
|
|Frank
|17,2465
|17,3504
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5931
|4,6161
|% 0,08
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,83
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|10,69
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.738
|6.837
|49,00
|
|Yarım
|3.308
|3.344
|24,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,49
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,28
|