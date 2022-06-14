***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.06.2022 12:53
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 14.06.2022 tarihinde 15.06.2022 vade ve %0,60 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037167
BIST
13:492.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,04
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
13:4917,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0237
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:4918,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1282
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:491.015,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,90
|Açılış
|: 1.015,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:49
|TETMT
|243,40
|9.013.876
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.358.157
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|RTALB
|16,11
|98.154.599
|% 8,92
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|TSGYO
|4,45
|3.526.082
|% -9,92
|
|FONET
|14,99
|198.901.407
|% -5,01
|
|YBTAS
|18.100,00
|55.260
|% -4,23
|
|INVEO
|34,16
|21.326.746
|% -2,84
|
|MERCN
|15,00
|17.708.834
|% -2,79
|
|KOZAL
|184,80
|229.689.637
|% 0,22
|
|FONET
|14,99
|198.901.407
|% -5,01
|
|BERA
|12,90
|185.285.253
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,60
|135.047.415
|% 0,78
|
|PGSUS
|163,30
|127.544.491
|% -2,10
|
|CEMAS
|1,43
|75.330.689
|% 3,62
|
|EKGYO
|2,60
|135.047.415
|% 0,78
|
|ODAS
|2,85
|78.959.313
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,74
|42.711.226
|% -1,14
|
|SEGYO
|1,15
|23.709.573
|% -0,86
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2811
|17,2883
|% 0,14
|
|Euro
|18,1192
|18,1373
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,8428
|20,9474
|% 0,90
|
|Frank
|17,2472
|17,3511
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5933
|4,6163
|% 0,09
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|18,05
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,95
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.733
|6.832
|44,00
|
|Yarım
|3.306
|3.342
|22,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,19
|