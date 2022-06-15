***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.06.2022 15:12
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 15.06.2022 tarihinde 16.06.2022 vade ve %0,60 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037428
BIST
17:102.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -46,27
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:1017,2946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0569
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:1018,1428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1232
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1632
En Düşük
17,9707
17:101.016,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.016,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:10
|SANEL
|6,16
|5.700.878
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.944.609
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.286.135
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.449.333
|% 9,89
|
|SELVA
|8,28
|19.054.152
|% 9,23
|
|FONET
|13,48
|124.413.227
|% -9,10
|
|MEGAP
|5,89
|69.174.080
|% -8,96
|
|MEGAP
|5,89
|69.174.080
|% -8,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|DURDO
|20,14
|9.605.709
|% -5,80
|
|THYAO
|47,30
|4.436.377.113
|% -2,35
|
|SASA
|45,58
|2.832.755.536
|% 1,92
|
|EREGL
|29,28
|2.453.621.207
|% -2,27
|
|SISE
|21,16
|1.580.682.187
|% -2,94
|
|KRDMD
|13,09
|1.197.242.069
|% -0,83
|
|YKBNK
|4,64
|919.857.748
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,55
|495.764.838
|% -1,92
|
|DOHOL
|3,94
|616.351.128
|% -4,14
|
|ISCTR
|4,65
|708.382.400
|% -2,52
|
|ODAS
|2,96
|435.830.421
|% 1,02
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2820
|17,2946
|% 0,33
|
|Euro
|18,1086
|18,1428
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,0941
|21,1999
|% 0,91
|
|Frank
|17,7234
|17,8302
|% 2,71
|
|Riyal
|4,5960
|4,6191
|% 0,42
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,53
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|46,00
|
|Tam
|6.753
|6.860
|-11,00
|
|Yarım
|3.315
|3.355
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,48
|
Seans Raporu
17:10
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-
17:25MEGAP
Yüzde -8.66 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 380, 827 adet işlem
-
17:25MEGAP
Yüzde -8.66 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 380, 827 adet işlem
-
17:23MEGAP
Yüzde -8.81 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 202, 893 adet işlem
-
17:23MEGAP
Yüzde -8.81 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 202, 893 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 24 kaybederek (% -2.08 ) 2, 220