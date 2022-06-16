***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.06.2022 16:30
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 16.06.2022 tarihinde 17.06.2022 vade ve %0,60 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037698
BIST
17:562.525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 39,75
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.527
En Düşük
2.486
17:5617,3094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3317
En Düşük
17,2421
17:5618,1369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1383
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:561.024,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -8,57
|Açılış
|: 1.024,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KUYAS
|6,71
|29.326.919
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|44.673.385
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.056.657
|% 9,97
|
|FONET
|14,68
|37.041.222
|% 9,96
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,36
|5.192.550
|% -4,65
|
|YGGYO
|21,42
|14.523.269
|% -4,29
|
|BAYRK
|5,99
|7.977.809
|% -3,85
|
|THYAO
|47,80
|3.995.211.695
|% 0,97
|
|EREGL
|28,76
|3.189.254.793
|% -1,51
|
|SISE
|21,82
|1.991.779.488
|% 3,61
|
|SASA
|45,88
|1.748.220.932
|% 0,97
|
|AKBNK
|8,92
|1.573.976.340
|% 5,31
|
|YKBNK
|4,83
|1.044.742.645
|% 3,87
|
|AKBNK
|8,92
|1.573.976.340
|% 5,31
|
|ODAS
|2,93
|528.464.493
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|511.427.827
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|334.549.150
|% 7,04
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3026
|17,3094
|% 0,06
|
|Euro
|18,1094
|18,1369
|% -0,76
|
|Sterlin
|21,0427
|21,1482
|% -1,24
|
|Frank
|17,7495
|17,8565
|% -0,43
|
|Riyal
|4,6037
|4,6268
|% 0,13
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-17,74
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-8,44
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.787
|6.902
|-64,00
|
|Yarım
|3.332
|3.376
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,18
|
|B. Petrol
|116
|116
|-4,28
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem