***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.06.2022 13:28
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Fon için 20.06.2022 tarihinde 21.06.2022 vade ve %0,60 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038227
BIST
15:512.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 31,37
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
15:5117,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
15:5118,3363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1137
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
15:511.025,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.025,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MAKIM
|11,70
|2.552.659
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.477.374
|% 9,96
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|ETYAT
|3,30
|10.399.778
|% 9,27
|
|RODRG
|18,32
|2.734.311
|% 9,18
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|CEMAS
|1,32
|63.855.277
|% -4,35
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|51,90
|3.547.470.949
|% 2,06
|
|EREGL
|28,60
|3.055.525.520
|% 2,44
|
|SISE
|22,66
|1.371.122.465
|% 1,16
|
|SASA
|46,00
|1.197.681.568
|% 1,05
|
|AKBNK
|9,18
|1.043.182.893
|% 1,44
|
|YKBNK
|4,99
|867.369.384
|% 2,46
|
|ODAS
|3,22
|535.793.570
|% 4,21
|
|EKGYO
|2,64
|325.409.059
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,18
|1.043.182.893
|% 1,44
|
|EREGL
|28,60
|3.055.525.520
|% 2,44
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3472
|17,3546
|% 0,13
|
|Euro
|18,3153
|18,3363
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,2365
|21,3430
|% 0,32
|
|Frank
|17,8789
|17,9866
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6108
|4,6339
|% 0,11
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.803
|6.902
|-2,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,49
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06MAKIM
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.70 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 230 adet işlem
-
16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 13 artarak (% 1.40 ) 2, 824
-
16:05XU100
Endeks 2, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 26, 129.00 milyon TL de
-
16:05GOODY
Yüzde 4.55 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 009, 095 adet işlem
-
16:04MAGEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.52 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 481, 181 adet işlem