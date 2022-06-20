***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.06.2022 13:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 20.06.2022 tarihinde 21.06.2022 vade ve %0,60 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038228
BIST
16:052.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 30,63
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:0517,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0217
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:0518,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0979
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
16:051.024,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.024,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MAKIM
|11,70
|3.046.645
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.483.088
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|10.544.078
|% 9,60
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|RODRG
|18,33
|2.787.703
|% 9,24
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|CEMAS
|1,32
|69.670.910
|% -4,35
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|RYSAS
|8,26
|7.009.516
|% -3,62
|
|THYAO
|51,95
|3.585.145.405
|% 2,16
|
|EREGL
|28,58
|3.087.096.044
|% 2,36
|
|SISE
|22,64
|1.381.506.245
|% 1,07
|
|SASA
|45,90
|1.220.166.401
|% 0,83
|
|AKBNK
|9,16
|1.065.590.177
|% 1,22
|
|ODAS
|3,18
|558.266.936
|% 2,91
|
|YKBNK
|4,99
|873.808.293
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,63
|326.160.576
|% 0,38
|
|AKBNK
|9,16
|1.065.590.177
|% 1,22
|
|EREGL
|28,58
|3.087.096.044
|% 2,36
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3495
|17,3533
|% 0,13
|
|Euro
|18,3051
|18,3205
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2320
|21,3385
|% 0,30
|
|Frank
|17,8678
|17,9754
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6105
|4,6336
|% 0,10
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,31
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.802
|6.901
|-3,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,60
|