***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.06.2022 13:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBZ Fon için 20.06.2022 tarihinde 21.06.2022 vade ve %1,00 faiz oranı ile USD repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038229
BIST
16:052.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 30,63
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:0517,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0217
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:0518,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0979
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
16:051.024,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.024,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MAKIM
|11,70
|3.044.516
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.483.088
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|10.527.528
|% 9,60
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|RODRG
|18,33
|2.784.037
|% 9,24
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|CEMAS
|1,32
|69.570.562
|% -4,35
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|RYSAS
|8,27
|7.000.413
|% -3,50
|
|THYAO
|51,90
|3.582.799.981
|% 2,06
|
|EREGL
|28,58
|3.085.018.251
|% 2,36
|
|SISE
|22,66
|1.381.006.136
|% 1,16
|
|SASA
|45,88
|1.218.840.989
|% 0,79
|
|AKBNK
|9,16
|1.056.086.523
|% 1,22
|
|YKBNK
|4,98
|873.329.086
|% 2,26
|
|ODAS
|3,21
|545.982.885
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,64
|326.160.255
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,16
|1.056.086.523
|% 1,22
|
|EREGL
|28,58
|3.085.018.251
|% 2,36
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3455
|17,3580
|% 0,15
|
|Euro
|18,3019
|18,3152
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2226
|21,3290
|% 0,26
|
|Frank
|17,8536
|17,9612
|% 0,07
|
|Riyal
|4,6100
|4,6331
|% 0,09
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.803
|6.902
|-2,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,49
|