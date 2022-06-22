***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.06.2022 16:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
13:032.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,29
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.583
En Düşük
2.571
13:0317,3688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0290
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3729
En Düşük
17,3014
13:0318,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0355
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
13:031.020,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.020,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|284.801.966
|% 9,95
|
|SILVR
|21,96
|12.847.774
|% 8,82
|
|TKFEN
|23,48
|583.125.931
|% 7,31
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|728.064
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,10
|1.078.052.469
|% 0,10
|
|SASA
|45,62
|672.744.781
|% 1,15
|
|SISE
|22,08
|638.587.857
|% -0,54
|
|EREGL
|28,10
|620.696.298
|% -0,35
|
|TKFEN
|23,48
|583.125.931
|% 7,31
|
|ODAS
|3,22
|437.766.131
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,64
|136.344.550
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|249.382.280
|% -0,20
|
|TSKB
|2,28
|112.126.725
|% 0,88
|
|KARSN
|7,56
|314.843.135
|% 0,93
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3634
|17,3656
|% 0,15
|
|Euro
|18,2688
|18,2932
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,1213
|21,2272
|% -0,27
|
|Frank
|17,8985
|18,0063
|% -0,28
|
|Riyal
|4,6137
|4,6368
|% 0,24
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,99
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-34,00
|
|Tam
|6.794
|6.888
|-30,00
|
|Yarım
|3.335
|3.369
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,19
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,30
|